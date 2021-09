Rapallo: "Hotel Portofino", le riprese a San Michele - LevanteNews

Si sono concluse questa mattina nella splendida cornice di San Michele di Pagana, le riprese di “Hotel Portofino”. La fiction di sei puntate narra la storia di una famiglia inglese che, alla fine della Prima Guerra Mondiale, si trasferisce nella Riviera Ligure.

La serie ha un cast di star inglesi altissimo prestigio internazionale e di attori italiani amati nel mondo tra cui Daniele Pecci, Lorenzo Richelmy e Rocco Fasano;

“Hotel Portofino” verrà diffusa globalmente nel 2022 su diversi canali: PBS Masterpiece in America, ITV1 in Inghilterra, Foxtel in Australia, e Sky in Italia.