Portofino: l'hotel Eden verso le cinque stelle lusso - LevanteNews

Il prossimo inverno sono previsti i lavori all’hotel Eden di Portofino, in pieno centro storico, accanto al “teatrino”, gioiello ideato da Strelher in un’ex segheria nei primi anni Settanta. Il Borgo sta volando. Dopo la ristrutturazione dello Splendido Mare, gli investimenti milionari previsti per ulteriori migliorie allo Splendido ed il decollo di villa Beatrice, anche l’Eden proporrà 12 camere a cinque stelle lusso. Ad acquistare l’albergo una società che farebbe capo a uno straniero che possiede una villa a Portofino, paese che ama molto e nel cui futuro crede.