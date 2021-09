Monterosso, a 40 anni dalla scomparsa l'omaggio a Montale - LevanteNews

Il Comune di Monterosso e il Parco nazionale delle Cinque Terre, per sabato 11 settembre, invitano a partecipare all’ultima giornata della rassegna Monterosso, un mare di Libri, in programma un doppio appuntamento che intende celebrare Eugenio Montale a quarant’anni dalla scomparsa del poeta Premio Nobel. Alle ore 18.00, percorsi montaliani con partenza da Piazza Garibaldi, a cura del Parco Letterario Eugenio Montale.

Un’occasione per attraversare luoghi di estati lontane, in un percorso sul mare verso San Francesco, per affrontare i temi classici della letteratura montaliana nel contesto ambientale di ispirazione. Passo dopo passo si dipana la storia del borgo di Monterosso e del litorale di Fegina, con letture, aneddoti e curiosità squisitamente locali.

Alle 21.00, al Molo dei pescatori, ecco il secondo appuntamento, il recital di Lella Costa dal titolo Montale , le poesie, le vacanze e gli amori. Un evento da non perdere per commemorare il 40esimo anno dalla scomparsa del poeta e celebrare quello che era il suo legame affettivo e artistico con terre che tanto lo hanno ispirato nella sua produzione poetica. Ingresso con Green pass.

Gli eventi sono organizzati in collaborazione con la Pro Loco di Monterosso, il Consorzio turistico delle Cinque Terre. Per informazioni: info@unmaredilibri.it