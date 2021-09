Moneglia: Lipu propone mostre ed escursioni - LevanteNews

Da LabTer Tigullio

Le domeniche delle Oasi – Scuole di Sostenibilità – Agenda 2030 Città Metropolitana

Si sono appena conclusi “I martedì delle Oasi”, promossi dalla Città Metropolitana di Genova ed organizzati da LabTer Tigullio, ed ecco che arriva la settimana con il doppio appuntamento con la Sezione del Tigullio della Lipu.

Inizia infatti sabato 11 settembre la mostra “Di selva e di scogliera: ritratti di uccelli” dei fotografi naturalistici di Lipu presso la Pro Loco di Moneglia che ospita, durante tutto il giorno, le immagini digitali sul suo schermo.

Utilizzare uno schermo, accessibile a tutti coloro che frequentano la piazzetta di fronte al Municipio di Moneglia, è stata una scelta naturale per permettere al maggior numero possibile di persone di ammirare le immagini catturate dagli obiettivi di Alessandro Ardoino, Luca Are, Enrico Chinchella, Enrico Ruggeri, Antonio Zampogna.

La mostra sarà visibile tutti i giorni fino al 24 settembre, a disposizione quindi anche di tutte le classi del plesso di Moneglia che volessero visitarla.

Domenica 12, invece, è in programma l’escursione naturalistica lungo l’Entella, sempre in compagnia di Lipu Sez. Tigullio. La guida escursionistica e i volontari dell’associazione accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle specie di uccelli che frequentano il fiume.

Una passeggiata facile, completamente in piano ed accessibile, adatta anche a bambini e ragazzi. Per godere in pieno della mattinata si consiglia di portare i propri binocoli.

Gli appuntamenti successivi sono:

19 settembre ” ZSC Punta Baffe-Punta Moneglia: la geologia vista da vicino”, un’attività in collaborazione con il Progetto Lauree Scientifiche di Scienze Geologiche, Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università (Distav) di Genova per promuovere la conoscenza della geologia e la professione del geologo.

24 settembre “Felis gatto sarvægo” serata documentario con Paolo Rossi sul gatto selvatico, tornato sui monti dell’Appennino dopo decenni in cui era stato ritenuto estinto.

26 settembre “Anello della ZSC della Valle del Fico” in collaborazione con l’associazione Sentieri a Levante di Sestri Levante, da anni attiva nella manutenzione dei sentieri cittadini e nella sorveglianza del territorio.

Interessante è l’appuntamento formativo on line, il 17 settembre, pensato in particolare per tutti coloro che sul territorio e col territorio lavorano: guide, accompagnatori turistici, tour operator, addetti agli uffici informazioni turistiche, strutture ricettive, amministratori pubblici, associazioni.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ma i posti per le escursioni, la conferenza e il corso on line sono limitati e in accordo alle disposizioni anti contagio è obbligatoria la prenotazione anticipata al numero: 349 4040278 oppure labter@comune.sestri-levante.ge.it