Lavagna, manutenzione strade: ecco le vie interessate - LevanteNews

Dalla pagina Facebook del comune di Lavagna

Dopo anni di soli piccoli interventi di rattoppo del manto stradale, finalmente, a partire da lunedì 13 settembre p.v. avranno inizio ulteriori e radicali interventi di rifacimento della pavimentazione stradale in molte delle nostre arterie cittadine.

Dopo la via Aurelia integralmente ripristinata all’inizio dell’estate, questo primo intervento interesserà nell’ordine indicato le seguenti vie: via Cesare Battisti, c.so Buenos Aires, via Riboli, via Fieschi e via Moggia

A seguire, consapevoli della necessità di intervenire anche in altre vie verranno programmati ulteriori interventi.

Eventuali modifiche alla viabilità, se necessarie, verranno comunicate attraverso i nostri canali istituzionali.