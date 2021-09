Italia, la fascia di capitano sul braccio di un giocatore del Genoa - LevanteNews

Un giocatore del Genoa è tornato ad indossare la fascia da capitano con la maglia dell’Italia: l’onore è toccato al portiere Salvatore Sirigu a seguito dell’uscita di Jorginho nella gara disputata ieri sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro la Lituania valida per Quatar 2022.

Per il numero uno rossoblu, entrato nel secondo tempo al posto di Donnarumma, e mai impegnato dagli avversari, è stata una bella soddisfazione dopo la vittoria agli Europei giocando seppur una partita.

Non è la prima volta che un giocatore del Genoa è stato chiamato a indossare la fascia degli azzurri: tre anni fa è toccato a Domenico Criscito in occasione della gara contro il Portogallo valida per la Nation League.