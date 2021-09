Gatto cade nel vuoto, in bilico su tenda al 7° piano; salvato - LevanteNews

Dall’ufficio documentazione e informazione dei Vigili del fuoco

Complicato ed emozionante intervento di soccorso animale nel tardo pomeriggio di oggi. Un gatto, caduto dal ottavo piano di una palazzina in via Barchetta, è rimasto in bilico sulla tenda da sole al settimo. I Vigili del fuoco hanno dovuto muoversi con molta cautela per raggiungere l’animale. Mentre uno faceva da sicura con il retino, altri due della squadra, in piedi sul davanzale, sono riusciti a recuperare la bestiola consegnandola sana e salva alla spaventata proprietaria