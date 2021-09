Cicagna: la stagione teatrale inizia con Sandro Giacobbe - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Teatro Comunale di Cicagna

Teatro Comunale di Cicagna

2021/2022 Undicesima Stagione Teatrale

2021/2022 continua l’emergenza Covid che limita la capienza in sala ma non la creatività e la qualità artistica della Stagione Teatrale.

Nel dicembre del 2011 Mediaquality, l’Associazione genovese che organizza eventi, spettacoli, corsi, conferenze etc. etc., accoglie la magnifica sfida di aprire un teatro, il teatro della Val Fontanabuona.

Il teatro si trova a Monleone, frazione del paese di Cicagna, ed è collocato proprio sulla strada che collega la riviera alla Fontanabuona e prosegue fino a Genova.

Il Comune di Cicagna, proprietario dell’immobile, decide, tramite l’Associazione Culturale Mediaquality, di realizzare una vera e propria stagione che comprenda un ampio ventaglio di proposte culturali, dai concerti al teatro di prosa, dal dialettale al teatro dei ragazzi.

Da allora sono passati 10 anni e nel 2021 si appresta a presentare la undicesima stagione del Teatro Comunale di Cicagna, un luogo dove, grazie alla perseveranza dell’associazione Mediaquality, si è raccolta una comunità di persone – artisti, spettatori, studenti, allievi –, donne e uomini che hanno voluto e saputo dialogare tra loro e dare vita a uno spazio che è dell’intera vallata e di tutti coloro che vogliono dare e ricevere emozioni.

10 anni faticosi per i tanti eventi che hanno influito negativamente sullo svolgimento dell’attività.

Gli alluvioni e le allerte meteo che hanno impedito l’apertura del Teatro in molte occasioni, il crollo del ponte sul torrente Sturla sulla provinciale 225 a Carasco che ha isolato per moltissimo tempo la vallata e anche il Teatro, e in ultimo la pandemia Covid 19 che ha praticamente dimezzato se non annullato le ultime due stagioni.

Ma 10 anni in cui sono stati programmati 250 spettacoli per adulti e ragazzi e 50 spettacoli per le scuole con oltre 15.000 presenze; un traguardo ma sempre punto di partenza da condividere con chi ha saputo apprezzare in questi anni la nostra offerta culturale, contribuendo a farla crescere fino ad oggi. È eccitante mostrare i dati dell’affluenza ma ciò che più conta è aver offerto stimoli e fatto muovere idee, progetti e anche molti sogni.

Il periodo storico che stiamo attraversando con l’emergenza Covid, richiede le energie migliori di tutti e quindi iniziamo la nostra undicesima stagione ringraziando tutti gli artisti che sempre si propongono con passione ed esortando il pubblico a venire a teatro. Un invito che vogliamo indirizzare anche alla stampa che, mai come in questo momento, ha l’arduo compito, attraverso gli articoli, i servizi, i pezzi, di sensibilizzare i lettori alla fruizione degli spazi teatrali e alla visione degli spettacoli.

La undicesima stagione del Teatro Comunale di Cicagna è, forse, la stagione più complicata e inconsueta tra quelle organizzate fino ad oggi, ma sicuramente, nonostante l’altissimo livello di attenzione e impegno richiesti, risulterà una stagione con grandi momenti di emozioni condivise, anche se a distanza…

Tutto avverrà nella massima sicurezza, poiché saranno adottate le procedure necessarie a tutelare la salute, senza rinunciare all’accoglienza che il pubblico è abituato a trovare al Teatro Comunale di Cicagna.

Ecco il cartellone con i 18 titoli che dal 25 settembre 2021 al 23 aprile 2022 si avvicenderanno sull’accogliente palco del Teatro Comunale di Cicagna.

Vogliamo cominciare sabato 25 settembre 2021 ore 21 con un concerto che percorre la carriera di uno straordinario cantautore, dal suo primo brano Per tre minuti e poi… che uscì nel 1971, fino ai giorni nostri: dunque cinquant’anni anni di carriera con canzoni popolari e romantiche che continuano a toccare il cuore, Sandro Giacobbe con DA SIGNORA MIA A IL NOSTRO TEMPO. Si parte proprio da Signora mia, brano del 1974 che lo rende celebre e con il quale partecipa al Festivalbar scalando immediatamente le hit-parade nazionali fino a raggiungere i primi posti e dà il nome al primo album. La canzone viene anche inserita nella colonna sonora del film di Lina Wertmüller Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto. Fino ad arrivare all’ultimo singolo del cantautore genovese Il nostro tempo, uscito lo scorso aprile, preludio di un nuovo progetto scritto a quattro mani con la sua compagna Marina Peroni. Musica popolare, facile da cantare per questo singolo che è una iniezione di ottimismo, una finestra aperta sulla felicità, tornare ad abbracciarsi.

Sabato 16 ottobre 2021 ore 21 la prosa con la Compagnia I Mancini del Quarto, nuova ma formata da attori di esperienza che nasce dallo stretto legame personale di Marco Zanutto, al suo attivo anni di lavoro con nomi come Jurij Ferrini o Antonio Zavatteri, con Eleonora Bombino e Massimo e Maurizio Novelli, poi consolidato e sviluppato anche in senso professionale. Il gruppo porta in scena A VOLTE CAPITA scritto da Eleonora Bombino e diretto da Zanutto, il primo lavoro della Compagnia.

Per il dialettale, domenica 24 ottobre 2021 ore 16 torna a Cicagna, dopo lo strepitoso successo ottenuto nelle passate stagioni, l’applauditissima Compagnia teatrale di Carasco Quelli de ‘na votta con ÒNÈSTI SE NÀSCE FÙRBI SE DIVENTA commedia brillante in due atti di Loredana Cont con la regia di Ivo Pattaro.

Torna la prosa sabato 30 ottobre 2021 ore 21 con Ass. Culturale produzioni Teatrali MC SIPARIO di Alassio (SV) che mette in scena LA SORPRESA di Pierre Sauvil con la regia di Giorgio Caprile. Dopo i recenti successi comici Toc Toc, Che cosa hai fatto quando eravamo al buio?, Stasera si cena a letto!, il trio ormai consolidato Mesturino – Marrapodi – Caprile porta in scena ancora una volta una nuova commedia mai rappresentata in Italia, LA SORPRESA di Pierre Sauvil che ha ottenuto a Parigi grande successo di pubblico e critica… una perfetta macchina da risate. Una pièce che non può non immergere lo spettatore nelle vicissitudini di una coppia sull’orlo del divorzio.

Arriva sabato 13 novembre 2021 ore 21 Emanuela Rolla regista, performer e acting coach, diplomata alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova, che lavora e crea su palchi nazionali e internazionali da circa 24 anni, con lo spettacolo VININPROSA degustazione teatrale di Vini, di Luca Maschi e Emanuela Rolla che ne curano anche la regia. L’unione tra uomo e natura si completa grazie all’arte e al gusto, attraverso uno spettacolo sempre diverso e organico, così come natura crea.

Marco Rinaldi, uno dei due Soggetti Smarriti, uno dei fondatori del format cult Bruciabaracche che da oltre sei anni attrae migliaia di spettatori ad ogni serata, arriva al Teatro Comunale di Cicagna domenica 28 novembre 2021 ore 16 con il suo EROI SUPERBI, dove, parlando in dialetto genovese veste i panni dei più grandi personaggi della storia del capoluogo ligure. Da Guglielmo Embriaco a Cristoforo Colombo a Niccolò Paganini sono solo alcuni degli eroi genovesi che sveleranno curiosità e aneddoti che li riguardano. Con la supervisione a cura di Franco Bampi.

Ancora prosa sabato 11 dicembre 2021 ore 21 con la Compagnia Il Crocogufo di Genova che porta in scena ART di Yasmina Reza, acclamata oggi come una delle più importanti drammaturghe in lingua francese, un testo del 1994, tanto divertente quanto crudele, che rappresenta l’egoismo e l’ipocrisia che regolano le relazioni tra le persone. La regia è di Federica Menini.

Come consuetudine il dialettale apre il nuovo anno giovedì 6 gennaio 2022 ore 16 con la Compagnia I Villezzanti di Genova che porta in scena la commedia brillante di Enzo La Rosa, COLPI DI TIMONE con la regia di Anna Nicora. Rappresentata per la prima volta a San Remo, la commedia diventa un film nel 1942, il debutto cinematografico di Gilberto Govi con la regia di Gennaro Righelli.

Ritorna Comic Bazar, la sezione che per molti anni ha portato sul palco del Teatro di Cicagna noti e amati comici televisivi e non, sabato 22 gennaio 2022 ore 21 con la Produzione ShockArti di Silvia Saponaro attrice, autrice, regista e formatrice teatrale che calca le scene dall’età di sei anni e da allora continua ad alimentare la propria passione per il teatro fino a farla diventare la propria vita. Mette in scena PAROLA D’ORDINE: DISORDINE. Un monologo al femminile che indaga l’eterna lotta fra sentimento e razionalità affrontando un viaggio nella comicità del dramma: un’esistenza in overdose di pensieri. Con un linguaggio ironico e surreale la protagonista cerca di fuggire dal proprio pensiero vivendo una comune giornata di continui conflitti interiori, un assurdo e incontenibile flusso di coscienza in cui il gioco di parole regna sovrano.

Dopo il successo ottenuto le scorse stagioni con diversi divertenti spettacoli torna sabato 5 febbraio 2022 ore 21 la COMPAGNIA DELL’ALBICOCCA con L’ISPETTORE DRAKE E IL DELITTO “PERFETO” di David Tristram, risate assicurate per una commedia noir dalla comicità surreale con la regia Paolo Pignero.

Torna la grande musica dal vivo sabato 12 febbraio 2022 ore 21 con l’attesissimo concerto della rock band di Michele Cusato. Questo straordinario Live Il Mio Viaggio rappresenta una sorta di reunion per il chitarrista Michele Cusato, il bassista Ivan D’Ercole e il batterista Luca Brunetti che per l’occasione si troveranno nuovamente a suonare insieme dopo diverso tempo.

Sabato 19 febbraio 2022 ore 19.00 e ore 21.30 con doppia replica per Comic Bazar un grande ritorno, dopo il sold out di Come fai, fai bene!, l’ultimo spettacolo dell’attore e comico genovese Enzo Paci, noto al pubblico del piccolo schermo per il personaggio di Mattia Passadore che ha spopolato a Colorado, I SOLITI MOSTRI scritto da Paci e Monforte. Lo spettacolo si avvale anche della preziosa partecipazione di Romina Uguzzoni, cantante Jazz e ballerina di Tip Tap che dona allo show un tocco di magiche atmosfere.

Ancora il dialettale domenica 6 marzo 2022 ore 16 con Nuova Compagnia dell’Allegria APS del Teatro Rina e Gilberto Govi che porta in scena NATALE AL BASILICO di Valerio Di Piramo, una commedia brillante, tradotta e adattata in lingua genovese da Danilo Vialardi, caratterizzata da continui colpi di scena con una trama lineare e molto spiritosa, dialoghi effervescenti, ritmo incalzante, che non possono non coinvolgere il pubblico in sala. La regia è di Gilberto Lanzarotti.

La giovane e talentuosa La Compagnia Sinistra di Lavagna (Ge), sabato 12 marzo 2022 ore 21, con un testo originale, scritto e diretto da Federico Luciani porta in scena SPAWN POINT – ricominciare da zero, uno spettacolo particolarmente intriso di atmosfere al limite del surreale, ma che allo stesso tempo restano profondamente radicate su importanti temi del nostro tempo e addirittura della nostra quotidianità.

Ancora Comic Bazar, con doppia replica sabato 26 marzo 2022 ore 19.00 e ore 21.30, direttamente da I Pirati dei Caruggi, fortunatissimo quartetto comico geno-savonese, i due artisti che duettano da più di vent’anni divertendo con intelligenza e ironia il pubblico: Enrique Balbontin, comico e cabarettista noto per le sue lezioni di dialetto savonese insieme al poliedrico Andrea Ceccon ha legato il suo nome e la sua comicità a una battuta, diventata famosissima e tormentone, e dopo oltre 15 anni è ancora metafora ironica della presunta scarsa ospitalità delle strutture turistiche liguri: Torta di riso? Finita!. con lo spettacolo LAVORARE MENO LAVORARE TU.

La Compagnia TeatralNervi di Genova domenica 3 aprile 2022 ore 16 porta ancora il dialettale a Cicagna con una commedia brillante in lingua zeneize PAN PE’ FÜGASSA scritta da Antonella Risso che ne cura anche la regia con l’amichevole consulenza di Mauro Pirovano. Una serie di gag, equivoci e colpi di scena si susseguono a non finire.

Divertente prosa sabato 9 aprile 2022 ore 21 con la Compagnia La Mongolfiera che mette in scena L’HOTEL DEL LIBERO SCAMBIO di Georges Feydeau con la regia di Anna Nicora. Botta e risposta, azione e reazione: la forza del vaudeville di Georges Feydeau è proprio quella di essere un congegno ad orologeria, una messa in scena pirotecnica, dove la comicità si trasforma in un meccanismo infernale che travolge la scena e lo spettatore.

Si chiude con la musica la stagione del Teatro di Cicagna sabato 23 aprile 2022 ore 21 con Antonella Serà e Le Muse Ensemble in concerto che offriranno al pubblico lo spettacolo FRAMMENTI.

Una grande passione per la canzone d’autore, la musica sudamericana e la nostra canzone popolare è il risultato di questo progetto. Antonella Serà, con le sue doti vocali, si spinge verso la massima espressione interpretativa accompagnata, per una nuova stagione artistica, dalla formazione Le Muse Ensemble, che vede Enza Nalbone alla chitarra, Giovanna Savino al flauto traverso, Daniela Piras al flauto traverso e midi fisarmonica, Michela Gatti al basso elettrico e violoncello.

Tra gli inediti scritti dalla stessa Antonella Serà e gli evergreen della famosa scuola genovese, tra le sonorità mediterranee e gli innovativi arrangiamenti, lo spettacolo resta impresso nell’ascoltatore: un concerto dedicato a chi considera la musica un linguaggio universale ed un costante punto di riferimento.

In questa stagione non è previsto alcun tipo di abbonamento.

I pomeriggi del Teatro di Cicagna con i Laboratori teatrali, corsi di recitazione per ragazzi e adulti.

Vieni a scoprire la magia del teatro!

Un percorso teatrale, un valido strumento per migliorare la comunicazione, impiegando i più svariati linguaggi: verbale, corporeo, mimico-gestuale. Un modo per imparare e arricchire il proprio sapere, divertendosi. I laboratori sono tenuti da Federico Luciani.

Sono aperte le iscrizioni, per informazioni telefonare ai numeri 3490960750 e/o 3473139897 o scrivere una mail a info@teatrodicicagna.it

il Teatro Comunale di Cicagna Vi aspetta Sabato 18 settembre 2021 ore 18.00 presentazione al pubblico della stagione teatrale, sarà l’occasione per apprezzare alcuni assaggi di spettacolo, fare quattro chiacchiere e accogliere il nuovo cartellone con i migliori auspici.

Linee Guida Anti Covid 19

– in ottemperanza alle misure di prevenzione dalla diffusione del contagio da Covid-19 imposte dagli organi governativi e regionali, si garantisce il rispetto dei protocolli in relazione al controllo dell’accesso e del distanziamento dei cittadini

– l’accesso al Teatro per poter assistere agli spettacoli sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass.

La Certificazione verde Covid-19 attesta una delle seguenti condizioni:

– aver fatto la vaccinazione anti Covid-19

– essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

– essere guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi.

La verifica del Green Pass sarà effettuata all’ingresso del foyer.

Si prega di arrivare all’ingresso già muniti di QR code (digitale o cartaceo)

I bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19.

– La platea e tutti gli spazi comuni con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza, verranno sanificati in occasione di ogni spettacolo

– E’ predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione

– Gli spazi sono riorganizzati per garantire l’accesso e l’uscita in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. I componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi non sono soggetti al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

– l’accesso al Teatro è consentito previa rilevazione della temperatura corporea pubblico e, se superiore ai 37,5, non sarà consentito l’accesso e la permanenza. Successivamente l’accesso alla sala è consentito previa prenotazione. E’ favorito l’acquisto dei biglietti tramite sistema di biglietteria online. L’elenco delle presenze viene mantenuto per un periodo di 14 gg.

– Sono a disposizione, per tutti, prodotti per l’igiene delle mani in più punti della struttura, in particolare nei punti di ingresso. Tutti gli spettatori devono usare il gel igienizzante per le mani prima di accedere ai servizi igienici e dopo l’uso di questi.

– I posti a sedere prevedono una delimitazione a scacchiera con una seduta ed un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, frontalmente e lateralmente, di almeno 1 metro

– Il personale del Teatro utilizza idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico

– Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina a coprire bocca e naso. Tale obbligo vige dall’ingresso in Teatro, incluso il momento del deflusso.

– Non è consentito il consumo di cibo e bevande nel foyer e durante lo svolgimento dello spettacolo

Informazioni

Orario inizio spettacoli: sabato ore 21.00 domenica e festivi ore 16.00

Gli spettacoli:

I SOLITI MOSTRI con Enzo Paci e Romina Uguzzoni

LAVORARE MENO LAVORARE TU con Enrique Balbontin e Andrea Ceccon

Hanno doppia replica ore 19.00 e ore 21.30

Biglietteria

►orario biglietteria

La biglietteria del Teatro Comunale di Cicagna è aperta nei giorni di spettacolo serale dalle ore 18.00 e nei giorni di spettacolo pomeridiano dalle ore 14.00 .

Telefono biglietteria: 0185 1908295 – 349 0960750

►Prenotazioni/ Basta un SMS

Informazioni e prenotazioni ai numeri 0185 1908295 – 349 0960750

E’ possibile prenotare con un SMS o Messaggio WhatsApp al numero 349 0960750 indicando data dello spettacolo, proprio nome e cognome, numero di posti e numero telefonico della persona referente del gruppo. Riceverete un SMS risposta di avvenuta prenotazione

I biglietti prenotati vanno ritirati entro 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

► prezzi biglietti

Concerto Sandro Giacobbe – DA SIGNORA MIA A IL NOSTRO TEMPO – intero € 18,00 – ridotto € 15, 00

Concerto Michele Cusato Band – IL MIO VIAGGIO – intero € 15,00 – ridotto €13, 00

Concerto Antonella Serà & Le Muse Ensemble – FRAMMENTI – intero € 15,00 – ridotto €13, 00

Rassegna Comic Bazar – intero € 15,00 – ridotto €13, 00

Enzo Paci – I SOLITI MOSTRI

Ceccon & Balbontin LAVORARE MENO LAVORARE TU

Silvia Saponaro – Parola d’ordine: disordine

Marco Rinaldi – EROI SUPERBI – intero € 15,00 – ridotto € 13,00)

Performer Arti Applicate – Emanuela Rolla – VININPROSA – intero € 15,00 – ridotto € 13,00)

Gli altri spettacoli – compresa la rassegna dialettale – € 12,00 (ridotto 10,00)

Non è previsto alcun tipo di abbonamento.

►Riduzioni

Hanno diritto alla riduzione gli spettatori previa esibizione documento che attesti il diritto

▪ sotto i 18 anni

▪ sopra i 65 anni

▪ studenti universitari

▪ gruppi di 10 o più

▪ soci Coop (solo per abbonamento)

▪ abbonati al circuito GenovaTeatro

►prevendita

Gattorna – Beauty Center Profumeria – Via del Commercio 36 E/D – 3497166953.

Chiavari – Sol Diesis Strumenti musicali- Piazza Fenice 6 – Tel 0185 312259

Diritto di prevendita € 1,00

Online su www.happyticket.it

Dove siamo

Il Teatro si trova lungo la Provinciale (SP225) della Val Fontanabuona.

L’indirizzo esatto è Via G. Gualberto 1 – Monleone di Cicagna – Tel 0185 1908295

Come raggiungerci

Da Chiavari o Lavagna in direzione Carasco

(proseguite per la Fontanabuona imboccando la SP225)

Da Genova dopo la galleria delle Ferriere direzione Gattorna

(superato Cicagna proseguire per 1 km e dopo il servizio Agip troverete sulla sinistra il teatro)

Distanze temporali

Da Genova (zona Valbisagno) 30 minuti

Da Chiavari e Lavagna 20 minuti

La stagione del Teatro Comunale di Cicagna è una organizzazione Mediaquality

direzione Sergio Giunta

direzione artistica Enza Nalbone

laboratorio teatrale Federico Luciani

ufficio stampa Iula Rossetti

Teatro di Cicagna stagione teatrale 2021_2022