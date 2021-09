Chiavari: riparte il "Teatro di Cicagna" - LevanteNews

Dieci anni fa partiva con grandi speranze ed un successo immediato il “Teatro di Cicagna”. Poi sono arrivate difficoltà di ogni genere, dal crollo del ponte di Carasco alla pandemia. Ma loro, Sergio Giunta ed Enza Nalbone, non hanno mai mollato e sono andati avanti stringendo i denti. Questa 11^ stagione teatrale è un atto di coraggio encomiabile e con un cartellone di tutto rispetto. Come sempre concerti, commedie dialettali, spettacoli di prosa e cabaret di altissimo livello.

Sabato 25 settembre alle ore 21 sarà Sandro Giacobbe ad iniziare la nuova stagione con un concerto da “Signora mia a Il Nostro Tempo”, un augurio per la ripartenza, un viaggio dai brani storici dell’artista genovese all’ultimo singolo.

Non mancheranno le sorprese, come sabato 13 novembre “Vininprosa” di Emanuela Rolla e Luca Maschi con Stefano Raggi De Martini e Francesco Solari a offrire degustazione di vini e interpretazioni grottesche o atmosfere oniriche. Giovedì 6 gennaio alle ore 16 “Colpi di Timone” come è tradizione. La torinese Silvia Saponaro ci strapperà le risate sabato 22 gennaio con “Parola d’ordine: disordine”. Sabato 19 febbraio Enzo Paci si esibirà in “I soliti mostri” alle ore 19 e in replica alle 21,30. Di George Feydeau sarà rappresentato dalla Compagnia “La Mongolfiera”, “L’hotel del libero scambio” sabato 89 aprile.

Pert chiudere un concerto sabato 23 aprile di Antonella Serà & Le Muse Ensemble in “Frammenti” con Enza Nalbone, Michele Gatti e Daniela Piras.

Sono solo alcuni esempi del repertorio che il Teatro offrirà al suo pubblico, sempre nel massimo rispetto delle norme di sicurezza in vigore.

Sabato 18 settembre alle ore 18 sarà presentato il programma completo.

Prosegue il laboratorio teatrale con Federico Luciani a partire da giovedì 30 settembre dalle ore 18 alle 19,30.

Per informazione e prenotazioni ecco i recapiti:

349 09 60 750

347 31 39 897

info@teatrodicicagna.it