Camogli: volantino no green pass al Festival - LevanteNews

Per accedere di persona agli incontri del Festival della Comunicazione, oltre alla mascherina occorre essere in possesso del green pass. Per questo il Comitato Libera piazza Genova ha distribuito a Camogli un volantino intitolato: “Il Festival della Comunicazione non comunica con gli scomunicati”. Vi si espongono i motivi della contrarietà e della libertà costituzionale di attenersi alle proprie convinzioni. Concludono dicendo: “Crediamo che la comunicazione, quando vi sia onestà intellettuale, sia uno strumento fondamentale a difesa della libertà di ciascuno; ma è opportuno comunicare anche con gli scomunicati, perché è il dubbio la base della scienza e della ragione.