Camogli: Festival della Comunicazione, a tutto fumetto con la mostra di Milo Manara - LevanteNews

L’ottava edizione del Festival della Comunicazione di Camogli offre una chicca: la mostra del fumettista Milo Manara dal titolo “Comunicare disegnando”. Sede le suggestive sale di Castel Dragone, dove in esposizione vi è una selezione delle sue opere, alcune delle quali inedite o poco conosciute.

Manara incontrerà il pubblico stasera in piazza Battistone alle 19.15 per l’evento “Una vita in bilico sul comune senso del pudore”, con Severino Salvemini.

La mostra resterà aperta da oggi (dalle 17.30 alle 22) al 3 ottobre. Da domani a domenica 12 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 22. Durante le settimane successive al Festival: da giovedì a domenica dalle 16.30 alle 20. Ingresso libero con mascherina e green pass.

Informazioni: www.festivalcomunicazione.it

Foto di Consuelo Pallavicini