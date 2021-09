A12, mai un giorno tranquillo: anche quest'oggi code a Nord e Sud - LevanteNews

E’ stata un’altra mattinata difficile sulla A12 via verso Genova che in direzione di Sestri Levante. Disagi con code annesse si sono avute tra Recco e Rapallo e Chiavari – Rapallo a causa dei cantieri e dei restringimenti di carreggiata.

Intanto per consentire un intervento di consolidamento della scarpata, in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera alle 6:00 di venerdì 10 settembre, sarà chiuso il casello di Genova Nervi, in entrata verso Sestri Levante e in uscita per chi proviene sia da Genova sia da Sestri Levante. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Genova est o di Recco.