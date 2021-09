A-12: caselli Sestri e Nervi, chiusura notturna parziale - LevanteNews

Dal sito di Autostrade

Genova Nervi – Uscita Chiusa (Km 11.5 – entrambe le direzioni)

L’uscita di Genova Nervi e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 09/09/2021 al giorno 10/09/2021 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova est. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova est.

Genova Nervi – Entrata Chiusa (Km 11.5 – direzione: Rosignano)

Genova Nervi in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 09/09/2021 al giorno 10/09/2021 verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Genova est.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire un intervento di consolidamento della scarpata, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 settembre, sarà chiusa la stazione di Genova Nervi, in entrata verso Sestri Levante e in uscita per chi proviene sia da Genova sia da Sestri Levante.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Genova est o di Recco.

Riviera Sud – Area di Servizio Chiusa (Km 48.7 – direzione: Rosignano)

L’area di servizio Riviera sud e’ chiusa dalle ore 00:00 alle ore 04:00 dal giorno 10/09/2021 al giorno 10/09/2021 per Ripristino incidente

Sestri Levante – Uscita Chiusa (Km 48.7 – direzione: Rosignano)

L’uscita di Sestri Levante e’ chiusa al traffico dalle ore 00:00 alle ore 04:00 dal giorno 10/09/2021 al giorno 10/09/2021 provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Lavagna.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire lavori di ripristino delle barriere di sicurezza, in orario notturno, dalle 00:00 alle 4:00 di venerdì 10 settembre, sarà chiusa la stazione di Sestri Levante, in uscita per chi proviene da Genova.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Lavagna.

Sarà contestualmente chiusa anche l’area di servizio “Riviera sud”, situata nel tratto compreso tra Sestri Levante e l’allacciamento con la A12 Sestri Levante-Livorno.

Chiusure successive

Lavagna – Entrata Chiusa (Km 41.1 – direzione: Genova)

Lavagna in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 13/09/2021 al giorno 14/09/2021 verso Genova per lavori.