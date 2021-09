Zoagli, scuola comunale: l'83% dei lavori giunto a conclusione - LevanteNews

Si è svolto questa mattina il sopralluogo del sindaco di Zoagli, Fabio De Ponti al complesso scolastico comunale per la procedura di conclusione del secondo lotto dei lavori di adeguamento antisismico in vista dell’ormai imminente inizio dell’anno scolastico.

“Con questo secondo lotto, la quota dei lavori realizzati raggiunge l’83%, il progetto verrà portato a completamento al termine dell’anno scolastico 2021/2022 – dichiara il primo cittadino sulla pagina Facebook del comune – I lavori alla palestra continueranno nei prossimi giorni e in aggiunta al progetto iniziale, verrà realizzata la totale ripavimentazione in moderno materiale tecnico in sostituzione delle pericolose mattonelle in klinker che avevano evidenziato negli scorsi anni spiacevoli situazioni”.

“Questa amministrazione ha voluto aggiungere ai lavori di adeguamento sismico il totale rifacimento dei locali posti sulla sommità dell’edificio in modo da offrire nuovi spazi didattici, questa opera è stata finanziata con contributi statali e sarà disponibile già per questo anno scolastico – prosegue – Concludo informando che è stato ammesso al finanziamento statale il progetto di riqualificazione della superficie del tetto al fine di realizzare un innovativo laboratorio scolastico. Verranno ora sviluppate le proposte progettuali al fine di soddisfare i requisiti richiesti. Questo progetto ha un importo di 200.000€”.

“Voglio concludere ringraziando l’ufficio tecnico, la consigliera Faravelli, la preside Abamo e le maestranze che hanno contribuito alla realizzazione delle opere che verranno utilizzate dai nostri bambini e ragazzi che avranno a disposizione nuovi spazi e aule più confortevoli”, conclude De Ponti.