Toner, cartucce e consumabili per stampanti e fotocopiatrici - LevanteNews

Per qualsiasi attività, che si tratti di un piccolo ufficio o di una grande azienda, stampanti, fotocopiatrici e macchine multifunzione costituiscono una presenza davvero immancabile e necessaria. Questo significa che i costi legati ai materiali consumabili non sono certo irrilevanti, oltre alla necessità di averne sempre a disposizione una scorta sufficiente a non rimanere mai sprovvisti.

Si può decidere di acquistare cartucce originali, progettate esclusivamente per il proprio modello di stampante, oppure orientarsi verso i prodotti compatibili o rigenerati, che consentono di risparmiare anche notevolmente sul prezzo di acquisto.

Decidere di acquistare toner e cartucce rigenerati per stampanti online è senza dubbio un’ottima soluzione per spendere meno e avere sempre a disposizione il materiale desiderato, con la possibilità di acquistarne anche una quantità considerevole, ricevendo tutto al recapito indicato durante la procedura di ordinazione.

Lo store online dedicato agli articoli di cancelleria e ai prodotti per l’ufficio consente infatti di acquistare sia inchiostri e toner originali a prezzi competitivi, sia prodotti compatibili o rigenerati, con un ulteriore risparmio e con la possibilità di ordinare una quantità sufficiente per lungo tempo.

Spesso ci si domanda se sia meglio acquistare inchiostri originali oppure cartucce compatibili o rigenerate, in realtà non c’è una distinzione vera e propria: si può dire che la scelta dipenda sia dalle preferenze personali, sia dalla destinazione di impiego della propria stampante.

Quando è bene utilizzare le cartucce e i toner originali

Si consiglia di utilizzare le cartucce originali nel caso in cui il proprio modello di stampante non offra la possibilità di ricorrere ai prodotti compatibili. Si tratta di una situazione a dire il vero piuttosto rara, tuttavia può accadere che un modello di stampante di ultima generazione non permetta l’uso di una cartuccia compatibile a causa della necessaria presenza di un apposito microchip o di un codice a barre, senza il quale la macchina non riconosce la cartuccia e, di conseguenza, non può funzionare.

In questi casi è necessario utilizzare le cartucce originali per evitare problemi e per consentire alla macchina di funzionare correttamente: acquistando le proprie cartucce direttamente online è possibile ottenere un notevole risparmio, soprattutto con i grandi quantitativi.

Può essere inoltre preferibile usare le cartucce e gli inchiostri originali quando è necessario ottenere un risultato di alta qualità sotto l’aspetto della definizione. Anche se oggi le cartucce compatibili sono comunque costituite da inchiostri eccellenti, le tecnologie innovative ideate dai produttori delle macchine per gli inchiostri permettono talvolta di ottenere risultati di stampa praticamente perfetti.

Nel caso in cui la necessità fosse quindi quella di stampare documenti, immagini ad alta definizione, fotografie, report e in altre situazioni di carattere professionale, possono essere indicate le cartucce originali.

Quando invece si tratta di stampe per uso personale, dispense, listini prezzi e lettere, anche le cartucce compatibili e rigenerate possono offrire un risultato eccellente. È comunque bene tenere conto che nella maggior parte dei casi, toner e inchiostri compatibili offrono un’eccellente qualità di stampa e vengono riconosciuti dalle macchine senza alcun problema.