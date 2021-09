Sestri: chiusura locale dove si ballava, poi rissa all'esterno - LevanteNews

A Sestri Levante, la scorsa domenica intorno alle ore 02,30, all’esterno di un discobar, iniziava una lite tra due gruppi di ragazzi che si affrontavano con il lancio di sedie di plastica. All’arrivo dei militari, i giovani, circa una ventina, si erano già allontanati. Indagini sono in corso, anche attraverso l’analisi delle immagini delle videocamere comunali, per identificare i soggetti che hanno partecipato alla rissa.

Circa 1 ora prima, il locale all’esterno del quale iniziava la rissa, era stato oggetto di controllo da parte dei carabinieri che verificavano la presenza all’interno di circa 150 persone intente a ballare, in violazione delle norme anti-covid. Per tale motivo veniva disposta la chiusura del locale per 5 giorni, ed inflitta la sanzione di euro 400.