Santa, tra musica e solidarietà: gli appuntamenti - LevanteNews

Dalla pagina Facebook del comune di Santa Margherita

Alle porte, a Santa Margherita Ligure, un fine settimana all’insegna della musica e della solidarietà, nonché dell’appuntamento conclusivo degli incontri promossi in concomitanza con il G20 Conference on women’s empowerment.

A concludere il ciclo dei dialoghi, curati dal Comune, per approfondire il profilo culturale del ruolo della donna nella nostra società sarà, sabato 11 settembre, alle 21:00 in piazza Caprera, il colloquio tra Elisabetta Pozzi e Nicoletta Dacrema. Elisabetta Pozzi, attrice e direttrice della scuola di recitazione del Teatro Nazionale di Genova, ha vinto il David di Donatello come miglior attrice non protagonista in “Maledetto il giorno che t’ho incontrato” di Carlo Verdone (1992); Nicoletta Dacrema, Prorettrice Vicaria dell’Università di Genova, è Professore ordinario di Letteratura tedesca presso il Dipartimento di lingue e culture moderne, vice preside della Scuola di scienze umanistiche, presidente del Sistema Bibliotecario di Ateneo, componente della Commissione di Ateneo per le biblioteche, membro della Giunta di dipartimento di lingue e culture moderne.

Ampio spazio inoltre, nel lungo weekend che precede la riapertura delle scuole, alla musica. Venerdì 10 e sabato 11, all’anfiteatro Bindi, sempre alle 21:00, doppio appuntamento con il Sant’in Jazz Festival, a cura dell’associazione musicale Limelight con direzione artistica di Stan Caracciolo. Venerdì 10 esibizione dell’“Italian Dixie Six”, con Paolo Tomelleri (sax soprano), Alfredo Ferrario (clarinetto), Francesco Licitra (sax tenore), Stan Caracciolo (banjo), Claudio Nisi (basso tuba), Massimo Caracca (batteria); sabato 11 tributo a Django Reinhardt del sestetto Manouche di Milano, composto da Tazio Forte (fisarmonica), Manuel Bariani (chitarra solista), Alfredo Ferrario (clarinetto), Stan Caracciolo (chitarra), Alex Orciari (contrabbasso), Massimo Caracca (batteria).

Venerdì 10, alle 21:15, a Villa Durazzo, concerto del Coro Voci d’Alpe degli Alpini di Santa Margherita Ligure, diretto da Giuseppe Tassi; sabato 11 chiusura dell’edizione 2021 del Santa Festival, organizzato dall’Associazione Musicamica diretta da Giovanna Savino: alle 21:30, nella sala di Spazio Aperto in via dell’Arco, “2Vintage”, concerto di Loredana Cardona al flauto e Metella Pettazzi all’arpa, che proporranno musiche di Tournier, Stahl, Debussy, Salzedo, Ibert, Tedeschi, Gustavson, Morricone e Piazzolla. Domenica 12, per la rassegna Musica&Musica, promossa dall’associazione Il Melograno, alle 17:00 “Johann Sebastian Bach e il suo tempo”, con il musicista Giuliano Palmieri, visibile in streaming sul canale youtube dell’associazione Spazio Aperto.

Sempre domenica 12, dalle 14:00, iniziativa benefica, patrocinata dal Comune, al Tennis Club di via Frugone, che ospiterà un torneo di doppio giallo misto, per raccogliere fondi in favore dei progetti dell’associazione “Arkè Odv Un dentista per amico” di Chiavari, che offre cure dentali gratuite ai minori in situazioni di disagio socioeconomico, residenti in strutture protette o segnalati dai Servizi Sociali. Sul sito livesanta.it, sezione whats’up, è indicata per ogni singolo evento, in cui l’accesso sarà consentito con il Green Pass, la modalità di prenotazione.