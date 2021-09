'Santa': "La scomparsa di Angelo Vernazza, un gentiluomo" - LevanteNews

Da Michele Vernazza riceviamo e pubblichiamo

Mentre sono lontano mi arriva la triste notizia della scomparsa di Angelo.

Ultimamente le sue condizioni di salute erano peggiorate, le poche volte che lo incontravo era tanto diverso da quello da me conosciuto.

Persona mite, lavoratore instancabile, tenace, capace, era stato con me sempre disponibile.

Dove abito c’è traccia di lui e del fratello Mario: gli arredi, le tende, le tovaglie erano state pensate e scelte da loro con la maestria ed il gusto che era loro propria.

Ne ho nitidi e piacevoli ricordi e sono molto rammaricato che ci abbia lasciato così in fretta ed in modo accelerato e, per certi aspetti, inaspettato.

Ma il tempo della dipartita è sempre in agguato e mai siamo pronti ad accettare la fine di persone care ed amiche.

Che il cammino gli sia lieve, cosi’ come la terra!

Per quanto di buono ha fatto è la cosa che merita sicuramente.