'Santa': derubano polacco a Pisa, fermati dai carabinieri - LevanteNews

Ieri sera a Santa Margherita Ligure, un equipaggio del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri, nel corso di un posto di controllo, fermavano due algerini, entrambi pregiudicati. Sottoposti a perquisizione personale, venivano trovati in possesso di un dispositivo tablet, che, dagli accertamenti è risultato essere stato asportato ad un turista polacco nella città di Pisa. I due venivano quindi denunciati per il reato di ricettazione. Il tablet veniva sequestrato in attesa di essere restituito al legittimo proprietario.