Riomaggiore: Pecunia presenta lista e collaboratori esterni - LevanteNews

Fabrizia Pecunia – Candidato Sindaco Lista civica Cittadini in Comune



In questi giorni abbiamo lanciato la nostra candidatura, raccolto le firme per la nuova lista, condiviso con i cittadini la relazione di fine mandato.

Ci è stato concesso l’onore e il privilegio di governare la nostra comunità per cinque anni e, insieme, abbiamo raggiunto molti risultati di cui essere orgogliosi, ma tanto lavoro è ancora da fare.

Per questo, sentiamo il dovere di consolidare il percorso di questo cambiamento che abbiamo avviato e di ripresentarci nuovamente alla comunità con un programma concreto di cose da fare e compagni di viaggio, vecchi e nuovi, determinati a realizzarlo.

Contiburae a lavorare per il futuro, aprendo sempre di più la strada e gli spazi alle nuove generazioni: questo lo spirito r questi gli obiettivi del mandato.

All’esperienza dei Consiglieri uscenti, si sono aggiunte nuove professionalità ed esperienze. Giovani donne e uomini cresciuti tra Riomaggiore, Manarola, Volastra e Groppo, uniti dall’amore per la nostra terra, con il desiderio di lavorare al servizio della comunità e con tanta passione, idee e sogni da realizzare!

Fabrizia Pecunia – Candidata a Sindaco

Roberto Andreoli, Lucrezia Angelini, Ilenia Atzori, Marco Bonanini, Davide Bozzo, Vittoria Capellini, Elisabetta Gasparini, Lorenzo Gasparini (detto Corrado), Lorenzo Rollandi, Carlo Zonza Candidati a Consigliere.

Il nostro metodo di lavoro è basato sul dialogo e sul confronto nel merito dei problemi, senza contrapposizioni, ma con tante idee e genuino entusiasmo.

“Il cambiamento è fare squadra” per noi non è mai stato solo uno slogan. In questi anni, abbiamo attribuito anche deleghe esterne al Consiglio, una scelta vincente che manterremo, per aggiungere professionalità e valore al nostro lavoro.

Vogliamo già presentare alcune deleghe che saranno confermate e conferite:

Oscar Bordoni: protezione civile e ambiente

Danilo Capellini: Piano del Parco e Puc

Nicola De Benedetto: Agricoltura, commercio, turismo nei processi integrati nel Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Abbiamo costruito il nostro programma elettorale confrontandoci con le realtà del territorio, partendo dai progetti in corso di realizzazione e mettendo al centro delle politiche da sviluppare i giovani. il territorio e il bene comune.

Condividiamo e abbiamo fatto nostro il contributo di idee, integrato nel documento, sviluppato in questo ultimo anno dal gruppo di lavoro nato a Manarola, la cui associazione è in corso di costituzione, che mette al centro alcuni temi strategici: Agricoltura, Outdoor, Ambiente, identità territoriale, Economia Locale, Governance del Parco, Politiche per i residenti e promozione della partecipazione.

Con questi presupposti ci proponiamo di amministrare il nostro Comune ancora per i prossimi cinque anni, coscienti di avere una grande responsabilità, ma consapevoli di essere diventati un punto di riferimento credibile per i cittadini.