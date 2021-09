Recco: la messa all'alba e la Madonna ingioiellata - LevanteNews

All’apertura del santuario, già una cinquantina di persone erano in attesa per poter assistere alla messa dell’alba celebrata da don Marco Fazio. Presenze contingentate per rispettare le distanza di sicurezza; controlli severi, ma rigorosi. Tra i presenti il sindaco Carlo Gandolgo, il collega dei Ragazzi Pietro Speroni, le assessore Francesca Aprile e Caterina Peragallo, il comandante dei carabinieri Amedeo Bartoli, il priore della confraternita del Suffragio Rosa Zerega, rappresentanti dei sette quartieri e soprattutto fedeli, molti dei quali hanno seguito la messa sul sagrato.

In chiesa l’esposizione della statua della Suffragina che, secondo tradizione, durante la notte è stata ingioiellata con catenine, anelli, bracciali e monili d’oro regalati quali ex voto dai fedeli; in totale circa 25 chili di oro.

La giornata è iniziata alle 3.30 col saluto pirotecnico alla Madonna del Suffragio. Oggi gli uffici sono chiusi.

Il programma:

mercoledì 8 settembre 2021

Uffici chiusi per la Festa patronale

ore 3.30: Tradizionale saluto di “mascoli” alla Vergine Maria da parte dei Quartieri

ore 4.30: S. Messa dell’alba

ore 11.00: Solenne concelebrazione presieduta dal Rettore don Danilo Dellepiane nel ricordo del 20° di ordinazione sacerdotale

ore 12.00 e 19.30: Apertura stand gastronomici

ore 12.30: Sparata di “mascoli” del quartiere Verzemma nel greto del torrente antistante il Santuario

ore 20.00: Canto dei Vespri presieduti da Mons. Michele Cavallero

ore 20.30: Solenne Processione dell’Arca di N. S. del Suffragio. L’antica effige mariana verrà portata lungo le vie cittadine in forma molto ristretta senza apporto di fedeli nel rispetto delle norme sanitarie. Parteciperà il rettore del Santuario, il Parroco, il Priore dell’Arciconfraternita e il Sindaco di Recco

Durante il percorso sparate di “mascoli” dei Quartieri Collodari, Liceto, Verzemma, Bastia, Spiaggia, Ponte e San Martino

giovedì 9 settembre 2021

ore 18.30: Ammaina bandiera del Comitato e dei 7 Quartieri

ore 19.00: S. Messa di ringraziamento dei Quartieri e della Città alla Madonna

Martedì 7 e mercoledì 8: fiera commerciale in via Roma