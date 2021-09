Recco: la festa in onore della "Suffragina" stasera entra nel vivo - LevanteNews

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

La festa in occasione della ricorrenza di Nostra Signora del Suffragio si sta svolgendo secondo il programma. Una festa ancora in forma ridotta a causa delle restrizioni, che comunque stanno offrendo alla cittadinanza momenti di intensa partecipazione legati alla venerazione della “Suffragina”. Ieri una buona presenza di persone negli stand gastronomici, dove si possono acquistare le proposte culinarie, solo in modalità asporto e alla tradizionale fiera. Anche questa mattina grande partecipazione ai riti religiosi delle ore 4.30 e delle ore 11, seguita dalla sparata di Verzemma nel torrente. “Ci aspettiamo una bella prosecuzione della festa – dice il sindaco Carlo Gandolfo – con la processione in forma ridotta, e il saluto dei quartieri alla nostra Suffragina. L’atmosfera in città comunque resta speciale e non intendiamo in alcun modo rinunciare alla nostra storia e alle nostre tradizioni”.

“Voglio esprimere gli auguri di pronta guarigione da parte di tutta la città al rettore del Santuario don Danilo Dellepiane – aggiunge il sindaco – che per problemi di salute non è riuscito a partecipare ai riti religiosi e alla celebrazione per il suo anniversario di sacerdozio”.