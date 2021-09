RASSEGNA STAMPA. Asl 4: 12 no-vax verso la sospensione - LevanteNews

Oggi, mercoledì 8 settembre auguri a Fausto. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Proverbi: “Muore giovane colui che al cielo è carero”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Sette nuovi contagi e un ricoverato in più”; “Altri 12 no-vax in bilico, l’Asl 4 li sospenderà da venerdì”; “Dehors, Comuni pronti alle proroghe”; “Mensa, più spazio per le scuole”.

Sestri Levante il dottor Mario Molinari resta in servizio per tutto il 2021. Sestri Levante: da ieri intervento alle gallerie di Sant’Anna. Casarza Ligure: Muzio dice no al parco esteso (Commento. Alcuni sindaci della destra puntano però a un compromesso). Castiglione Chiavarese: Velva e il microfestival Terreoltre. Chiavari: Torriglia, Morchio presidente in pectore. Chiavari: atti osceni davanti a una donna. Chiavari: anziano circuito e derubato. Chiavari: gli amministratori dal vescovo (Commento: una visita che in città non ha riscosso solo consensi). Chiavari: Bisagno e la Resistenza.

Rapallo: ripresi i lavori in porto. Rapallo: genitori e figlio investiti. Rapallo: gli Emiliani accoglieranno 12 profughi afghani. Rapallo: World Caffé della Nassa, 80 i partecipanti. Santa Margherita Ligure: auditorium attrezzato e corso di cucina all’Istituto comprensivo”. Santa Margherita Ligure: sono 55 i bambini che entrano in prima.

Camogli: nasce gruppo politico con Ghisoli, Anelli e “Checco” Olivari. Recco: Festa patronale, mascherine scontate a chi indossa la maglia del quartiere (Commento. Ma c’è stato un errore; l’articolo doveva essere pubblicato ieri). Recco: Bacchetti citato da Clinton.

Lumarzo: tunnel Bargagli-Ferriere, si punta a lavori solo di notte.