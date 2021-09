Rapallo: Vincenzo Orlando, un eroe, lascia il Locamare - LevanteNews

Il luogotenente Vincenzo Orlando, dopo molti anni di servizio presso l’ufficio locale marittimo di Rapallo, lascerà la sede per un nuovo incarico. Dal 20 settembre al suo posto il 1º Luogotenente Michele Schina. Orlando può essere definito un vero eroe a cui la Capitaneria di Porto di Genova e la città di Rapallo non hanno forse mai tributato gli onori che gli spettano. Nella notte tra il 29 e 30 ottobre 2018 ha contribuito in maniera determinante a salvare 22 persone che si trovavano prigioniere su un molo del porto Carlo Riva, poi tratte in salvo dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Si è trovato inoltre a gestire tutta la complicata vicenda del post mareggiata.

Dice il sindaco Carlo Bagnasco: “Ringrazio il Luogotenente Orlando per tutte le sfide superate grazie alla sinergia tra i nostri Enti, una su tutte, la terribile mareggiata dell’ottobre 2018. Auguro inoltre al 1º Luogotenente Schina, un buon inizio nella nostra Rapallo”.