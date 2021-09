Rapallo chiederà lo "status di città balneare" - LevanteNews

Le località balneari hanno caratteristiche che le distinguono dalle altre stazioni climatiche e turistiche. Non per nulla in Italia è nato un movimento, costituito proprio da città balneari, che chiedono particolare attenzione. Rapallo al momento è l’unica città ligure interessata e in un certo senso fa da apripista. Tra gli aspetti maggiori il fatto che in alcune località in estate la popolazione non solo triplica, ma in qualche caso quadruplica ponendo problemi di erogazione dell’acqua, nella raccolta e smaltimento rifiuti, per non parlare di viabilità insufficiente, parcheggi introvabili.

I Comuni interessati pongono in rilievo che il maggiore flusso turistico porta indubbi vantaggi a turismo, commercio e occupazione; scaricano però sui Comuni i maggiori costi rappresentati in genere da un ampliamento estivo dell’organico degli agenti di polizia; più agenti ecologici; personale per riordinare, pulire il litorale e in queste ultime due estati l’assunzione di chi vigila sull’applicazione delle norme anticovid.