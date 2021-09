Portofino: parco nazionale, venerdì vertice col ministro; le proposte - LevanteNews

Il ministro Roberto Cingolani conosce bene il nostro levante che durante la sua permanenza a Genova amava visitare in bicicletta. Venerdì in prefettura a Genova incontrerà Regione, Anci, i tre comuni in cui oggi ricade il parco regionale (Camogli, Portofino, Santa Margherita Ligure) e gli otto parzialmente indicati nella nuova perimetrazione (Recco, Avegno, Tribogna, Cicagna, Coreglia, Rapallo, Zoagli, Chiavari). Anci Liguria ha lavorato per smussare gli angoli e arrivare a un compromesso. Molti i dibattiti e molte le cose dette da chi, probabilmente, conosce la situazione solo superficialmente.

L’ambiente a Portofino lo hanno salvaguardato i residenti; le folle di turisti che il parco nazionale richiamerebbe non sono assolutamente né auspicabili né compatibili poiché non esistono strutture adeguate, a cominciare dai posteggi e dai treni insufficienti. Sarebbe auspicabile destagionalizzare le presenze in primavera e autunno; in inverno è possibile aumentare solo la presenza (remunerativa) di anziani.

Eventuali contributi ministeriali riguarderanno probabilmente le sole zone di territorio comunale inserite nel parco. L’ampliamento potrebbe non rispettare la continuità territoriale come avviene in altre realtà; sarebbe molto più facile inserire zone di pregio come la collina delle Grazie, Punta Manara, la foce dell’Entella, la fascia compresa tra Monte Cornua e monte Fasce alle spalle del Golfo Paradiso, area in parte già vincolata e che ai valori ambientali unisce quelli storici. Poi occorre valutare se e come fondere parco terrestre e area marina: Come intervenire sugli animali selvatici sempre più dipendenti dall’uomo.

La riunione di venerdì sarà ancora interlocutoria? Le attese riguardano una definizione almeno per quanto riguarda il passaggio della gestione dalla Regione allo Stato e la nuova perimetrazione. Poi si dovrà procedere a chiarire a chi affidare, nel segno della continuità la nuova gestione.