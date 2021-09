Portofino, Festival: il Premio Eccellenza al tenore Armiliato - LevanteNews

A chiudere l’edizione 2021 del Portofino International Festival sarà il Premio Eccellenza 2021.

Venerdì 17 settembre alle ore 21 si terrà una serata di gala che, a partire da quest’anno, diventerà un appuntamento fisso all’interno della kermesse.

“L’idea di questo Premio – ci racconta Franco Cerri, direttore artistico e fondatore del Festival di Portofino – nasce dal desiderio di donare un riconoscimento a quelle Eccellenze che fanno brillare il nostro territorio nel mondo e che hanno saputo distinguersi per il loro valore artistico culturale, sia esso musicale, enogastronomico o imprenditoriale, insomma quel made in Italy, fiore all’occhiello del nostro bel paese”.

Musica, moda ed enogastronomia sono infatti tutti ambiti che rientrano nella filosofia del Portofino International Festival che, ormai da cinque anni, mette in relazione tutti gli aspetti dell’arte portando in scena spettacoli di altissima qualità.

A ricevere il Premio Eccellenza di questa prima edizione sarà il grande tenore genovese Fabio Armiliato, ambasciatore per Genova nel mondo. Annoverato come uno dei maggiori tenori italiani del mondo, il Maestro vanta la sua presenza in tutti i più importanti e prestigiosi teatri.