A Mezzogiorno in Valle Sturla, un fuoco di sterpaglie si è allargato bruciando 1.500 metri di bosco. E’ accaduto a Mezzanego, località Perinetto. Le fiamme si diffondono per la siccità ed il vento; i vigili del fuoco di Chiavari hanno impiegato sei ore per domarle e accertarsi che non vi fossero focolai.

Nel tardo pomeriggio i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti in A-12 per il principio di incendio di al pneumatico di un Tir.