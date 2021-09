Entella, via alla prevendita per la gara contro la Lucchese - LevanteNews

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

L’Entella torna a giocare al Comunale. I biancocelesti, domenica, alle 17.30, affronteranno la Lucchese. È scattata ufficialmente la prevendita per assistere al match, con una significativa novità. Da oggi, infatti, sarà possibile acquistare il proprio biglietto non solo online sul nostro sito ufficiale entella.it, ma anche all’Entella Point in Corso Colombo e nelle ricevitorie autorizzate del circuito etes.

Di seguito i prezzi dei biglietti

Tribuna centrale intero € 25 (diritti di prevendita inclusi) ridotto € 21 (diritti di prevendita inclusi)

Tribuna semicentrale e laterale intero € 20 (diritti di prevendita inclusi) ridotto € 17,50 (diritti di prevendita inclusi)

Distinti centrali intero € 15 (diritti di prevendita inclusi) ridotto € 11 (diritti di prevendita inclusi)

Gradinata sud intero € 9 (diritti di prevendita inclusi) ridotto € 6 (diritti di prevendita inclusi)

Gradinata nord intero € 9 (diritti di prevendita inclusi)

Ridotto over 65, donne, invalidi dal 50 al 99%, bambini dai 7 ai 17 anni.

per i bambini sino a sei anni si potrà richiedere un biglietto omaggio alla società inviando una mail all’indirizzo accrediti@entella.it

I possessori di voucher potranno riscattare il proprio credito esclusivamente online e all’Entella Point.

Ricevitorie autorizzate alla vendita dei biglietti presenti sul territorio: Tabaccheria Metaldi Chiavari, Tabaccheria Elle Borzonasca e Tabaccheria videoforum a Genova.