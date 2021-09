Chiavari: la Società Economica compie 230 anni, un compleanno speciale - LevanteNews

Dalla Società Economica Chiavari.

Duecentotrenta candeline sono decisamente un traguardo da festeggiare e la Società Economica si appresta a dare avvio alla propria festa di compleanno, con una quattro giorni ricca di proposte da condividere con la città.

Il progetto “230 e non sentirli”, che si inaugurerà giovedì 16 settembre e proseguirà sino a domenica 19 settembre, sarà un contenitore di inziative ed eventi volti a rendere omaggio all’Ente che dal 1791 sostiene e lavora per lo sviluppo culturale, turistico ed economico del comprensorio. La manifestazione avrà come capofila la Società Economica, che avrà al suo fianco vari partner, con i quali condividere gli obiettivi dell’iniziativa. Come spiega il Presidente Francesco Bruzzo: <Con questa nuova proposta, che finalmente ci permette di riaprire al pubblico i nostri spazi, in un clima di gioiosa condivisione, vorremmo perseguire alcuni obiettivi in particolare. Prima di tutto coinvolgere i giovani nella vita del nostro storico Ente. Per questo abbiamo chiamato al nostro fianco realtà come La Nassa o Scena Madre, realtà giovani che sono state parte attiva nell’ideazione, nella realizzazione e nella comunicazione di molti degli eventi in programma. In secondo luogo volevamo mettere a punto un progetto che attraverso la cultura e l’arte potesse ridare impulso alla nostra realtà, dopo il lungo e forzato arresto causato dalla pandemia, traendo energia dall’incontro tra “vecchio” e “nuovo”>.

“230 e non sentirli” verrà inaugurata giovedì alle 17, con una piccola cerimonia in piazza San Giovanni e la partecipazione della scuola di danza “Centro Study Academy” e a seguire (ore 18) concerto inaugurale del cantautore genovese Marco Cambri. Ricco e diversificato il calendario di questa quattro giorni, che comprenderà: mostre d’arte, colazioni in giardino, concerti musicali, incontri con l’autore, promozione e valorizzazione enogastronomica, laboratori teatrali, visite guidate alla città e alle realtà museali dell’Economica, con la presenza di numerosi ospiti nazionali (da Virgilio Pronzati a Giorgio Scaramuzzino; da Roberto Mercadini a Roberta Morosini, agli scrittori emergenti de “Bandolibri Young”, rassegna di incontri con l’autore a cura de Il Bandolo, che vedrà la partecipaione (in remoto) di Dacia Maraini, Angela Finocchiaro e Michela Murgia).

Fulcro intorno al quale ruoterà tutto sarà la mostra antologica legata al Premio Turio Copello, una delle iniziative cardine nella storia dell’Economica, che resterà allestita e aperta al pubblico sino al 25 settembre e che, come spiega ancora il Presidente Bruzzo: <In diversi spazi della nostra sede verranno allestite sezioni espositive dedicate a tutti i vincitori dell’importante riconoscimento. Il pubblico attraverso un suggestivo percorso espositivo potrà ammirare le opere frutto dell’ingegno di artigiani e artisti del comprensorio>.

Un ringraziamento particolare va a tutti i partner e sostenitori dell’iniziativa:

Regione Liguria

Comune di Chiavari

Camera di Commercio di Genova

Duferco Energia

Banco BPM

Il Secolo XIX

Piazza Levante (media partner)

Associazione di cultura politica Il Bandolo

Associazione di promozione sociale Nassa (Sestri Levante – Chiavari)

Associazione culturale Scena Madre

Cooperativa Agricola Lavagnina

Associazione Miglio Verde

Beach Break

Nella foto Francesco Bruzzo presidente della Società Economica