Chiavari: collegio revisori, in lizza per la presidenza la vedova Di Capua - LevanteNews

Al punto 3 dell’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale di Chiavari vi è la nomina del collegio dei revisori dei conti del Comune per il triennio 2021-2024. Due membri sono stati tirati a sorte in Prefettura dagli elenchi degli aventi diritto; sono Stefano Benedetti e Mario Tassinari che non hanno motivi di incompatibilità ed hanno accettato l’incarico. I Consiglieri comunali dovranno invece eleggere, tra due candidature pervenute, il presidente del collegio. Anzi la presidente essendo le candidature quelle di Alessandra Ferrara, già assessore ed ora consigliere comunale a Rapallo e presidente del Gal Appennino ligure e la collega Michela Canepa, vedova di Marco Di Capua. Compenso annuo per la prescelta 23.400 euro.

Nella foto Alessandra Ferrara