Chiavari: "230 anni e non sentirli" per la Società Economica - LevanteNews

Quattro giorni di eventi, dal 16 al 19 settembre, per festeggiare un compleanno importante epr la città e tutto il territorio: un contenitore di iniziative per rendere omaggio all’ente che dal 1791 sostiene e promuove lo sviluppo culturale, turistico ed economico del comprensorio. Come ha sottolineato il presidente Francesco Bruzzo, fra gli obiettivi primari c’è il coinvolgimento dei giovani; in secondo luogo si vuole attuare un progetto che, attraverso l’a cultura e l’arte, possa fornire impulso alla realtà locale.

Grazie alla collaborazione di tante associazioni ed enti (Scena Madre, La Nassa, Il Bandolo, Duferco e tanti altri) il calendario offrirà mostre d’arte, concerti, incontri con l’autore, promozione enogastronomica, laboratori teatrali per i bambini da 6 a 12 anni (prenotazione obbligatoria per non superare le 20 unità), visite guidate alla città e alle realtà museali dell’Economica. Il nucleo centrale è costituito dalla mostra antologica legata al Premio Turio Copello che resterà aperta sino al 25 settembre, con pannelli dedicati ai vincitori del l’importante riconoscimento e si potranno ammirare le opere frutto dell’ingegno di artigiani e artisti del nostro territorio.