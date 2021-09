Camogli: "Dragun alla base Incursori; ringraziate le autorità" - LevanteNews

Da Claudio Giovanni Pompei, consigliere comunale capogruppo di “Camogli nel Cuore”

Richiesta protocollata in data odierna

Spettabile Sindaco,

Con la presente sono a chiederle un formale riconoscimento, estendendo l’invito anche alla minoranza consiliare, nei confronti di tutte le istituzioni civili e militari che hanno sia permesso l’accesso della nostra imbarcazione storica, il Dragun, nella base degli incursori della Marina Militare e sia hanno accolto il nostro equipaggio in modo impeccabile in occasione del ringraziamento al corpo dei Comsubin per la loro attività svolta successiva al crollo del cimitero di Camogli.

È la prima volta che un’imbarcazione civile entra in quello spazio acqueo.