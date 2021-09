Anci Liguria, Bucci ricorda Di Capua: "Ha lasciato una traccia profonda in tutti noi" - LevanteNews

Dalla pagina Facebook di Anci Liguria

L’Ufficio di Presidenza di ANCI Liguria si apre con il ricordo del Sindaco e Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali Marco Di Capua, recentemente scomparso.

“Ha lasciato una traccia profonda, per la sua capacità di ascolto e la sua grande umanità, in tutti coloro che lo hanno conosciuto e hanno lavorato con lui – ha detto il presidente Marco Bucci per Genova – Come Ufficio di Presidenza di ANCI Liguria continueremo ad impegnarci per realizzare quanto avrebbe voluto fare con noi per la comunità dei Sindaci liguri”