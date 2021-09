Sori: "Paganini e dintorni" con Michele Trenti - LevanteNews

Da Aldo Pezzana, priore dell’Oratorio di Sant’Erasmo

Sabato 11 settembre la manifestazione “Paganini e dintorni” sarà a Sori presso l’Oratorio di Sant’Erasmo alle ore 21. Durante la serata si esibirà il chitarrista Michele Trenti, vicepresidente degli “Amici di Paganini” e direttore artistico del “Paganini Genova Festival 2021”. Il programma prevede brani di Paganini, Giuliani, Llobet, Bersano, Tarrega e Sor.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Amici di Paganini di Genova, l’ingresso è di 5 euro, gratuito per i soci e per i ragazzi fino a 12 anni.

L’oratorio è predisposto per il distanziamento, contiene al massimo 60 posti. E’ fatto obbligo di indossare la mascherina, è richiesto il Green Pass o tampone o certificato di Guarigione Covid , si consiglia di presentarsi in anticipo rispetto all’orario di inizio per l’espletamento delle procedure d’ingresso.

Per informazioni e prenotazioni: cellulare e WhatsApp 375 6039840; prenotazioni@niccolopaganini.it www.niccolopaganini.it