Santo Stefano d'Aveto: "Mantenuta la parola agli operatori economici" - LevanteNews

Da ufficio stampa del consigliere regionale Domenico Cianci

La giunta regionale ligure ha stanziato contributi a fondo perduto, per un totale di 570mila euro, destinati alle imprese turistiche operanti nei comprensori sciistici di Santo Stefano D’Aveto e Monesi.

“Il mio sincero ringraziamento al presidente Toti per aver dato seguito all’impegno che ci eravamo presi nei mesi scorsi con gli amici di Santo Stefano – afferma Domenico Cianci, consigliere regionale di Cambiamo! -. Nonostante un inverno nevoso come mai negli ultimi anni, le aziende hanno dovuto far fronte alla chiusura degli impianti, pagando un prezzo altissimo in termini economici ed occupazionali”.

Le imprese interessate potranno scegliere in alternativa tra un contributo forfettario a fondo perduto pari a 3 mila euro oppure una percentuale del 60% della differenza positiva tra il fatturato e i corrispettivi del periodo compreso tra novembre 2018-aprile 2019 e novembre 2020-aprile 2021.