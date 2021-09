Dalla pagina Telegram del comune di San Colombano Certenoli

Mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 17:00 per lavori di sostituzione tombinatura in attraversamento, è stata disposta la chiusura temporanea al transito della strada comunale denominata via Costa di Cichero.

Il tratto interessato dai lavori è oltre la Chiesa di Cichero, prima dell’abitato di Costa. La Viabilità alternativa è garantita dalla viabilità comunale attraverso la s.c. di Baranzolo e Liggia.