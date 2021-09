Rugby/ Il Recco ha iniziato gli allenamenti con Jem - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Pro Recco

Dopo una settimana di allenamenti ha iniziato a prendere forma anche il percorso dei test precampionato degli Squali, a cui il nuovo coach Jem Van Vuren tiene molto: “questi primi giorni sono andati bene, c’è tanto entusiasmo da parte di tutti e proseguiamo il nostro lavoro con grande positività. Sto cercando di conoscere il meglio possibile i ragazzi e, anche se manca ancora qualche giocatore, sono molto contento, stiamo lavorando bene e sarà molto utile ed importante misurarci con altre squadre, soprattutto dopo quasi due anni senza campionato”.

Intanto il nuovo tecnico sta anche prendendo confidenza con Recco e la Liguria e con il club e le sue attività: si è dedicato a qualche giro turistico e ha partecipato alla sua prima cena con la squadra old e alle grandi pulizie del campo Carlo Androne fatte dai ragazzi della Prima Squadra.

“Ho dato e mi sono dato una serie di obiettivi per questa prima stagione: difendere il più possibile l’imbattibilità casalinga, essere ben preparati fisicamente, divertirci giocando e fare un rugby bello da vedere. Quando ho chiuso l’accordo con la Pro Recco Rugby ho letto qualsiasi cosa abbia trovato sulla sua storia, sulle partite, sui risultati e sulle peculiarità di questa realtà e voglio proseguire al meglio”.

Ecco il programma di test precampionato degli Squali: sabato 18 settembre a Recco con VII Torino, domenica 26 settembre in trasferta a Varese e sabato 2 ottobre ad Asti per un triangolare con Monferrato e Novara. Gli orari sono ancora in via di definizione e le partite possono essere soggette a variazioni.

Nel frattempo la FIR ha reso nota la composizione dei gironi del campionato di Serie A 2021/2022, che inizierà domenica 17 ottobre. La Pro Recco Rugby, come ormai consuetudine, è stata inserita nel girone 1, che sarà composto da nove squadre e non da dieci (l’Accademia Ivan Francescato non partecipa più al torneo). Questa la composizione del girone:

SSD PRO RECCO RUGBY A.R.L.

C.U.S. GENOVA ASD

I CENTURIONI RUGBY SSD R.L.

RUGBY PARABIAGO SSD SRL

ASD RUGBY MILANO

ASD BIELLA RUGBY CLUB

CUS TORINO ASD

VII RUGBY TORINO ASD

AMATORI RUGBY ALGHERO ASD.

L’inizio della seconda settimana di allenamenti ha visto anche la prima vera riunione del nuovo tecnico con i suoi ragazzi ed è stato nominato il Capitano, che sarà Giacomo “Jack” Rosa, affiancato da Davide Noto come vice.