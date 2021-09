Recco: oggi, grande vigilia dell'8 Settembre - LevanteNews

Una festa secolare che i recchesi hanno nel proprio Dna e che neppure il covid può indebolire. Il programma taglia di fatto la sola Sagra del fuoco, ma mantiene intatto lo spirito della manifestazione in onore alla Patrona, la Madonna del Suffragio: i riti religiosi, le sparate e le osterie cui danno vita i quartieri di Bastia, Collodari, Ponte, San Martino e Spiaggia (solo Liceto e Verzemma vi hanno rinunciato).

Ieri sera il partecipato tradizionale concerto della Filarmonica Rossini sul sagrato del Santuario. Stamattina l’offerta dei fiori alla Madonna e la benedizione dei bambini. Soprattutto l’incessante visita dei recchesi al Suffragio per salutare la loro patrona. C’è la fiera con le bancarelle in via Roma e c’è lo spirito che anima la festa. Domani uffici chiusi.

Di seguito il programma.

Martedì 7 settembre 2021

ore 9.30: Alzabandiera del Comitato e dei 7 Quartieri

ore 10.00: Omaggio floreale alla Madonna e benedizione dei bambini sul sagrato

ore 19.30: Apertura stand gastronomici

ore 21.00: Canto dei vespri

mercoledì 8 settembre 2021

Uffici chiusi per la Festa patronale

ore 3.30: Tradizionale saluto di “mascoli” alla Vergine Maria da parte dei Quartieri

ore 4.30: S. Messa dell’alba

ore 11.00: Solenne concelebrazione presieduta dal Rettore don Danilo Dellepiane nel ricordo del 20° di ordinazione sacerdotale

ore 12.00 e 19.30: Apertura stand gastronomici

ore 12.30: Sparata di “mascoli” del quartiere Verzemma nel greto del torrente antistante il Santuario

ore 20.00: Canto dei Vespri presieduti da Mons. Michele Cavallero

ore 20.30: Solenne Processione dell’Arca di N. S. del Suffragio. L’antica effige mariana verrà portata lungo le vie cittadine in forma molto ristretta senza apporto di fedeli nel rispetto delle norme sanitarie. Parteciperà il rettore del Santuario, il Parroco, il Priore dell’Arciconfraternita e il Sindaco di Recco

Durante il percorso sparate di “mascoli” dei Quartieri Collodari, Liceto, Verzemma, Bastia, Spiaggia, Ponte e San Martino

giovedì 9 settembre 2021

ore 18.30: Ammaina bandiera del Comitato e dei 7 Quartieri

ore 19.00: S. Messa di ringraziamento dei Quartieri e della Città alla Madonna

Martedì 7 e mercoledì 8: fiera commerciale in via Roma