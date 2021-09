Recco: la leggenda della pallanuoto dopo Venezia va a Taranto - LevanteNews

Da 50&Più riceviamo e pubblichiamo

Dopo la sospensione degli eventi in presenza durata un anno, l’Associazione 50&Più torna a riunire gli over 50 di tutta Italia a Taranto, nella cornice dell’Ethra Reserve di Castellaneta Marina, dove dal 12 al 21 settembre 2021 si svolge “Immagina 2021”, che comprende due manifestazioni di lunga tradizione: Olimpiadi 50&Più e Italia…In Canto. I partecipanti si misurano nello sport e nel canto, esprimendo le proprie potenzialità con la libertà e la sicurezza permesse dalla campagna vaccinale anti Covid-19.

La sezione genovese di 50&Più, presieduta da Brigida Gallinaro, contribuisce alle Olimpiadi con la partecipazione di ben diciotto persone e con il coinvolgimento di un testimonial d’eccezione: Eraldo Pizzo. Il campione sportivo, pallanuotista italiano medaglia d’oro olimpica nel 1960 detto “Il Caimano”, è reduce dalla 78ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia dov’è stato presentato il docufilm “Pro Recco, la leggenda della pallanuoto”, che ripercorre le imprese leggendarie della squadra di Recco, di cui Pizzo è il simbolo indiscusso. Sarà proprio lui a consigliare gli sportivi over 50 sul modo in cui si affronta una gara di qualunque livello e a qualunque età. In questo ruolo lo affianca un altro grande atleta, Francesco Moser, campione mondiale di ciclismo su pista nel 1976 e su strada nel 1977, che nel corso dei nove giorni condividerà con i partecipanti alcuni percorsi in bicicletta.

Gli atleti presenti gareggeranno – divisi per fasce di età (dai 50 ai 90 anni) e in squadre provinciali – in dieci discipline sportive: nuoto, ping-pong, tiro con l’arco, basket, marcia, maratona, tennis, freccette, bocce e ciclismo. Le gare si chiuderanno domenica 19 settembre con la premiazione dei vincitori.

“Finalmente, grazie alla campagna vaccinale e alle misure di prevenzione del contagio, è possibile tornare a condividere passioni, come lo sport e il canto, in sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti – dichiara il Presidente nazionale 50&Più Carlo Sangalli –. Questi ultimi diciassette mesi ci hanno segnato profondamente costringendoci a rinunciare alle occasioni di interazione e aggregazione sociale che rappresentano un cardine della nostra Associazione. Ora siamo pronti a ripartire e lo facciamo con un grande evento per il quale abbiamo studiato tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei nostri soci”.

Non solo sport durante “Immagina” 2021. Dal 13 al 15 settembre, infatti, si terranno anche le fasi finali della kermesse canora Italia In…Canto.

Saranno 10 i finalisti che si esibiranno sul palco durante la serata finale del 15 settembre, ossia coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti espressi dalla giuria e dal pubblico presente durante la manifestazione. La giuria, che proclamerà il vincitore, sarà composta da personalità di spicco del panorama musicale italiano: il cantautore, scrittore e poeta Roberto Vecchioni; la cantautrice Fiordaliso; Edoardo Vianello, autore di successi musicali come “Abbronzatissima”, “I Watussi” e “Guarda come dondolo”, il giornalista e critico musicale Dario Salvatori, il Maestro Gaetano Raiola.

Cenni biografici Eraldo Pizzo

Eraldo Pizzo è nato a Genova nel 1938 e vive a Recco da quando aveva 6 anni. La sua carriera nella pallanuoto, prima come atleta poi come dirigente, coincide con quella della Pro Recco, una squadra che ha vinto tutto. Pizzo è arrivato sul tetto del mondo con la medaglia d’oro alle Olimpiadi del 1960.

50&Più, fondata nel 1974, è un’Associazione libera, volontaria e senza fini di lucro. Opera per la rappresentanza sindacale, la tutela e l’assistenza dei propri soci a sostegno dell’invecchiamento attivo, dell’affermazione e della valorizzazione del ruolo della persona anziana. Aderente a Confcommercio – Imprese per l’Italia, e forte di 330mila iscritti, 50&Più è diffusa con sedi provinciali e zonali su tutto il territorio nazionale. Conta anche 29 sedi in 10 Paesi del mondo. www.spazio50.org