Recco, 8 settembre: dove servirà indossare la mascherina - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Tutto pronto per i festeggiamenti in onore di Nostra Signora del Suffragio in programma a Recco domani mercoledì 8 settembre. Da questa mattina in via Roma le bancarelle degli ambulanti sono state aperte mentre il personale addetto alla sparata degli “antichi mortaretti liguri”, prevista domani al passaggio della processione, sta già allestendo gli spazi nel torrente.

Il sindaco Carlo Gandolfo ricorda che oggi e domani sono state effettuate modifiche alla viabilità cittadina mentre è in vigore l’ordinanza per rendere obbligatorio l’uso della mascherina durante gli spettacoli degli “antichi mortaretti liguri” e nel corso della processione. Per accedere alla fiera, inoltre, è necessario munirsi di Green Pass.