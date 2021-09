RASSEGNA STAMPA. Asl 4: ieri nessun contagio; ricoveri stabili - LevanteNews

Oggi, martedì 7 settembre, auguri a Regina. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varaese Ligure; Zoagli. Proverbi: “Meglio uccello di campagna che uccello di città”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Nell’Asl 4 nessun nuovo ricovero, stabili i ricoveri”; “Green pass da estendere a chi lavora in attività “Siamo già tuttoi vaccinati”; “Gulliver a Castiglione, completato il ciclo”; “Pregliasco: “Dobbiamo vaccinare tutti”; “Marconi-Delpino, cattedre coperte “Certificato, per ora zero problemi”; “Della Torre Ok green pass; mancano gli insegnanti di sostegno per 42 alunni”; “Il sogno di un precario ‘Assunto in ruolo vorrei la normalità'”.

Sestri Levante: docufilm all’Annunziata, il 900 proletario di Bruschi. Sestri Levante: vandalo in chiesa. Casarza Ligure: il sindaco uscente ha presentato il programma. Chiavari: caso alghe e sentenze, il Comune vuole riscuotere il credito. Chiavari: “Buon compleanno Bisagno”, tre iniziative a cento anni della nascita del partigiano Aldo Gastaldi. Zoagli: traffico pericoloso, petizione degli abitanti.

Rapallo: vandalo sul lungomare. Santa Margherita Ligure: il premio Berlin a Luciano Canfora. Portofino: parco, venerdì riunione col ministro in prefettura. Portofino, addio a Gastone Bernini.

Recco: suolo pubblico, Anva all’attacco “Tariffe raddoppiate”.

Borzonasca: escursionista nel dirupo e adolescente ferito. Santo Stefano d’Aveto: Maria Antonietta Cella consigliera metropolitana al posto di Guido Guelfo.

La Repubblica: Portofino: “Turismo come vent’anni fa”