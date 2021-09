Rapallo: mezzi al lavoro al porto Carlo Riva - LevanteNews

Dopo gli interventi propedeutici sono iniziati i lavori per la ricostruzione della diga foranea del porto turistico di Rapallo che sarà alta sette metri ed avrà un “piede” protettivo costituito da massi esterni più ampio. Una difesa in grado di sostenere mareggiate come quella anomala del 29-30 ottobre 2018.

I mezzi nelle immagini sono al lavoro per portare via il materiale rimosso dall’area cantiere. Presente sul posto anche un team di ingegneri per pianificare e verificare l’andamento degli interventi.