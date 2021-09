Rapallo: Assormeggi Italia al Cannes Yachting Festival - LevanteNews

Da ufficio stampa Assormeggi Italia

Inizia oggi a Cannes la 43esima edizione del Cannes Yachting Festival, l’evento in acqua più importante d’Europa!

Il primo salone nautico della stagione apre le sue porte dal 7 al 12 settembre 2021 nella scintillante baia di Cannes. Partecipa a questo evento di punta in 2 aree espositive: Le Vieux Port sarà interamente riservato all’industria nautica e all’arte di vivere nella Luxury Gallery e Le Port Canto riunirà le aree Vela, Brokerage e Toys, oltre a un nuovo settore dedicato all’innovazione. Un servizio navetta gratuito, via mare e via terra, assicurerà il collegamento tra i due porti.

Il Tigullio sarà rappresentato dal Cantiere Nautico “Giorgio Mussini” di Rapallo e Portofino, Associato Assormeggi Italia. E’ la prima partecipazione al Salone di Cannes per la “Giorgio Mussini Srl” ove esporrà la “Corvetta 24”, una barca per famiglie, coppie o amici che vogliano passare la propria estate su un’imbarcazione diventata ormai un simbolo di Portofino, espressione della dolce vita contemporanea.

Sullo scafo disegnato sulla linea della lancia inglese, identificativa del cantiere Mussini, spiccano le rifiniture di mogano o teak, che regalano quell’inconfondibile sensazione del “fatto a mano”, che soltanto il legno è in grado di trasmettere.

Assormeggi Italia sarà, inoltre, rappresentata al Salone di Cannes dalla Navaltecnosud s.r.l. di Roberto e Barbara Spadavecchia con sede in Puglia a Valenzano (BA)

Azienda specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti per la cantieristica navale, ed in particolare di Invasi, cavalletti, puntelli, tacchi, selle fisse e trasportabili con carrelloni motorizzati, bilancini, carrelli trainati e stive e/o scaffali per natanti.

Nelle foto in foto: le corvette Mussini, Emanuela Bertullo e Giorgio Mussini junior, nipoti del fondatore del Cantiere Giorgio Mussini; Roberto e Barbara Spadavecchia della Navaltecnosud