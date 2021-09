Chiavari: abbordano anziano, gli promettono sesso e lo derubano - LevanteNews

Dal Portavoce della Questura di Genova

Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Chiavari hanno denunciato due cittadine romene, senza fissa dimora e pluripregiudicate, di 29 e 33 anni per furto aggravato in concorso.

A richiedere l’intervento della Polizia un anziano italiano che ha fermato una volante riferendo di essere stato appena derubato della somma di 1.000 euro da due donne. Nel dettaglio ha raccontato che, mentre si trovava seduto su una panchina di piazza Nostra Signora dell’Orto, una delle due giovani lo ha avvicinato e gli ha proposto una prestazione sessuale, immediatamente accettata, concordando una ricompensa di 50 euro. Pochi attimi dopo è comparsa anche l’altra donna che, a sua volta, gli chiedeva altri soldi in prestito, in questo caso per pagare alcune spese, richiesta anche in questo caso accolta. Accompagnato dalle due in un luogo appartato per consumare la prestazione, ha notato una delle due che si posizionava dietro di lui per sfilargli il portafoglio dalla tasca e prelevare tutto il denaro contante per poi scappare insieme alla complice, lasciandolo solo. Gli operatori della volante che si erano già insospettiti vedendo qualche ora prima l’anziano che attraversava la strada in compagnia delle due ragazze, le hanno rintracciate qualche minuto dopo nei pressi della passeggiata a mare, trovandole in possesso della somma poco prima rubata, immediatamente sequestrata.