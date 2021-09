ACD Riese, Tommy Spinetta è il nuovo team manager - LevanteNews

Dal Calcio Acd Riese su Facebook

Qualche rumors girava già, com’era inevitabile essendo una piccola comunità, ma da oggi c’è l’ufficialità:

ACD Riese da il benvenuto a Tommy Spinetta con l’incarico di Team Manager.

Il Presidente Saverio Marullo e tutta la dirigenza, augura che la sua permanenza vada ad arricchire sempre più ed a completare sempre meglio il nostro organigramma. Queste le parole del diretto interessato: “Ringrazio la società per la possibilità, dopo la Ciassetta l’unica squadra con cui potevo ripartire era la Riese per tantissimi motivi; uno dei più forti era quello di poter essere con Simone Savona, vero che siamo cugini, ma per anni ho provato a portarlo a Lavagna senza però riuscirci.”

Alessio Mazzarella, che ha ricoperto in maniera encomiabile questo incarico, viene promosso a Manager Club.