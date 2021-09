A12, ennesima mattinata di disagi - LevanteNews

Ennesima mattinata di code sulla Liguria: in A12 proseguono i cantieri e permane, quindi, lo scambio di carreggiata per evitare il tunnel. Per questo motivo si registrano code e rallentamenti a tratti in entrambe le direzioni tra Recco e Rapallo.

Intanto per consentire un intervento di consolidamento della scarpata, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 settembre, sarà chiusa la stazione di Genova Nervi, in entrata verso Sestri Levante e in uscita per chi proviene sia da Genova sia da Sestri Levante. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Genova est o di Recco.