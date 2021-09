Rapallo-'Santa': tornei di tennis a favore di "Arkè un dentista per amico" - LevanteNews

Da “Arkè un dentista per amico”

Nelle giornate di sabato 11 a Rapallo e di domenica 12 settembre a Santa Margherita Ligure avranno luogo due tornei di Tennis a favore “Arkè un dentista per amico”.

Arkè nasce 21 anni fa quando un piccolo numero di amici dentisti del Tigullio cura in forma libera una ventina di bambini e ragazzi a disagio.

Questo piccolo gruppo di amici diventa prima una associazione di volontariato e poi, nel 2007, una Onlus, ora una OdV, Arkè un dentista per amico ha come progetto principe DXA Un Dentista per Amico (progetto unico in Italia) nel quale 1700 dentisti stanno curando oltre 9000 minori che altrimenti non avrebbero potuto permetterselo in 11 regioni italiane per un giro di prestazioni dentali gratuite di 4.500.000 euro.

Sempre più la sanità pubblica è in affanno, le cure dentali sono costose negli studi privati per le persone a disagio economico e la rinuncia alle cure ha come conseguenza di avere degli adulti senza denti che difficilmente avranno una vita sociale e lavorativa.

Accanto alle cure dentali c’è un programma di prevenzione, ASSO – A Scuola di Salute Orale, sana alimentazione e corretti stili di vita che ha come scopo di insegnare ai bambini fin da piccoli l’importanza della cura di sé dalla bocca, all’alimentazione, al movimento, al rispetto della natura, iniziativa che stiamo portando in tutti i centri estivi grazie al progetto “Restart Giovani, un patto per l’estate” in collaborazione con la Regione Liguria

Tutto questo è possibile anche grazie ai nostri fantastici sponsor Micerium che fornisce le salviettine per l’igiene orale fuori casa quando non ci sono spazzolino e dentifricio e a Latte Tigullio che fornisce il latte come merenda sana, non cariogena, ricca di sostanze importanti per la crescita.

I due Tornei di Tennis si terranno rispettivamente sabato 11 settembre al Circolo Golf & Tennis di Rapallo e domenica 12 settembre al Tennis Club di Santa Margherita Ligure, uno degli scopi principali è sicuramente quello di mantenere in vita i progetti dell’associazione, ma al di là della raccolta fondi, la volontà è quella di riprendere a giocare, uscire, divertirsi! Insomma… non vogliamo che l’emergenza Covid faccia diventare emergenza tutto il resto!

I montepremi sia per i classificati che per la lotteria saranno ricchi come sempre!

A fronte di una modica quota di iscrizione rinfresco e gadgets per tutti i partecipanti.

I tornei si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

I tennisti partecipanti dovranno essere tesserati FIT.

Rapallo – per info e prenotazioni: maestro Strazza 335 8183748 – Arkè 340 5732481 – iscrizione 20 euro

Santa – per info e prenotazioni: segreteria tennis 329 2720311 – segreteria Arlè 347 9602102 – iscrizione 25 euro