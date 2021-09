Rapallo: porto ripresi i lavori. Molo battelli: quasi ultimato, via le barriere - LevanteNews

Speriamo non sia una nuova falsa partenza. Sono ripartiti oggi a pieno ritmo a Rapallo i lavori di ricostruzione della diga foranea del Porto Turistico “Carlo Riva”. Le operazioni si erano fermate all’inizio dell’estate, secondo le voci, per programmare interventi di bonifica dell’area cantiere e per poter garantire il regolare svolgimento della stagione balneare e turistica. Questi lavori non solo garantiscono la sicurezza dello scalo, ma anche del lungomare e del centro storico cittadino.

Procedono intanto e sono quasi ultimati, i lavori al molo di attracco dei battelli turistici che dovranno lasciare l’accosto al porto Riva entro settembre. Spiega il sindaco Carlo Bagnasco: “Ultimati i lavori al molo, elimineremo le barriere architettoniche per accedervi. E non è tutto. L’opera è stata studiata per potervi realizzare, in un secondo tempo e a spese del Comune, la ‘rotonda’ di cui spesso si è parlato. Non è tuttavia questo il momento perché la realizzazione necessita di almeno 300.000 euro”.