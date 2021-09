I Carabinieri della Radiomobile di Santa Margherita Ligure, la scorsa notte, deferivano in stato di libertà per danneggiamento aggravato uno studente pregiudicato del posto. Il giovane, in stato di agitazione psicomotoria, mentre si trovava sul lungomare di Rapallo, infrangeva il lunotto di un’autovettura ivi parcheggiata. Nonostante si allontanasse repentinamente, veniva rintracciato poco dopo dalla pattuglia intervenuta sul posto.